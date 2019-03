Число жертв крушения парома на реке Тигр в Ираке достигло 60, сообщает ТАСС. Ранее подтверждалась гибель 45 человек. Из воды удалось вытащить около 50 человек, десятки считаются пропавшими без вести.

Среди пассажиров парома в основном были женщины и дети. Из воды им мешало выбраться сильное течение.Tens of Iraqis feared dead after a ferry carrying more than one hundred people sank near #Mosul pic.twitter.com/ki7MaH9KcE— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) March 21, 2019Судно, рассчитанное на 75 человек, вместило 170 пассажиров. Причины, по которым произошло крушение, пока не известны, но предварительная версия – перегруз.