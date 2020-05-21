Новые тарифы от Вашего любимого сотового оператора:
Тариф "Молчун"
Действует только услуга отправки и приема sms-сообщений.
Входящих/исходящих звонков не предусмотрено.
Серия тарифов "Специальные возможности"
1. Тариф для немых абонентов: Только входящие звонки.
2. Тариф для глухих абонентов: Только исходящие звонки.
3. Тариф для глухо-немых абонентов: см. тариф "Молчун".
Тариф "Понт"
Входящих/исходящих звонков не предусмотрено.
Минимальная абонентская плата (1$).
Телефон сам периодически звонит и напоминает об остатке баланса (создается видимость авктивной деятельности). Такие звонки бесплатны.
При увеличении абонплаты в два раза частота таких звонков удваивается!
Тариф "Слепыш"
Для абонентов, имеющих проблемы созрением предусм
еще анекдот!