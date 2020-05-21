21.05.2020

2020-05-21 19:00:04

Во Владимирской области назначен новый замдиректора облздрава

С 21 мая 2020 года на должность заместителя директора Департамента здравоохранения Владимирской области назначена Наталья Поляновская.

Общий стаж её работы – 22 года, в том числе в системе здравоохранения – 16 лет. В разные годы работала экономистом, начальником планово-экономического отдела Областной клинической больницы, на разных должностях в отделе экономического анализа и прогноза департамента здравоохранения администрации Владимирской области, в 2011-2013 годах была заместителем директора этого органа исполнительной власти.

Теперь в Департаменте здравоохранения Наталья Поляновская будет контролировать и координировать работу отдела экономического анализа и прогноза, отдела бухгалтерского учёта и отчётности и отдела контрольно-ревизионной работы.