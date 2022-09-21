Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Дело Манько Домашнее насилие в семье священника...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Дело МанькоДомашнее насилие в семье священника и принудительное лечение в психбольнице. Запутанная история супругов Манько получила продолжение.- Школьное ТВШкольные вести из Кольчугина. Как учитель ОБЖ организовал со своими учениками собственную телестудию.- БоброкрысА во Владимире на Соловьином пруду поселились ондатры. Почему не надо бояться встречи с этими животными?