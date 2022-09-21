Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Дело Манько
Домашнее насилие в семье священника...
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Дело Манько
Домашнее насилие в семье священника и принудительное лечение в психбольнице. Запутанная история супругов Манько получила продолжение.
- Школьное ТВ
Школьные вести из Кольчугина. Как учитель ОБЖ организовал со своими учениками собственную телестудию.
- Боброкрыс
А во Владимире на Соловьином пруду поселились ондатры. Почему не надо бояться встречи с этими животными?