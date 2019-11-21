Компания «Эко Град» обещает тому, кто поможет разыскать поджигателя, награду - «Айфон 10»

Напомним, с начала года в Коврове . Счет пошел уже не десятки.Контейнеры принадлежали 2 мусороперевозящим компаниям: «Чистый город» и «ЭкоГрад». Причем, «ЭкоГраду» принадлежали 28 контейнеров. Пожарные дознаватели, предполагая, что возможными причинами происшествий были поджоги, передали информацию в полицию.А компания «Эко Град» в свою очередь обещает тому, кто поможет разыскать поджигателя награду - «Айфон 10», сообщает .