По материалам проверки Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении земельного участка в собственость.

По материалам проверки Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении земельного участка в собственость.Установлено, что в 2016 году между администрацией муниципального образования город Гусь-Хрустальный и гражданкой К. с соблюдением конкурсных процедур заключен договор аренды земельного участка, расположенного по улице Нижняя районного центра, для последующего строительства жилого дома. На момент подписания акта приема-передачи какие-либо строения на нем отсутствовали.В 2019 году в администрацию поступило заявление гражданки К. о предоставлении земельного участка ей в собственность в связи с тем, что на нем имеется жилой дом. По результатам его рассмотрения оформлено право собственности. Однако прокуратурой выявлено, что строение, возведенное гражданкой К., не является жилым домом, в связи чем правовые основания для предоставления его в собственность отсутствовали, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..В этой связи межрайонный прокурор обратился в суд с требованиями о признании сделки купли-продажи земельного участка недействительной и ничтожной, применении ее последствий, расторжении договора купли-продажи. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.Кроме того, в материалы проверки направлены прокуратурой в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании за мошенничество, совершенное в крупном размере.По результатам их рассмотрения органами полиции возбуждено уголовное дело.