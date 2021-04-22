Напомним, переправы снесло во время разлива Каменки.

Напомним, переправы снесло во время разлива Каменки.Подобный сильный паводок был в Суздале в начале 60-ых.Как сообщили "Вестям" в администрации Суздаля, 2 моста через Каменку уже наведены. Это основная деревянная пешеходная переправа между кремлём и музеем деревянного зодчества. Восстановлен и мост через Каменку, который соединяет улицы Набережную и Шмидта. А сегодня вечером завершились работы по наведению понтонной переправы между Спасо-Евфимиевой и Покровской обителями.