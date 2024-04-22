В лесах Владимирской области началась вакцинация диких животных от бешенства На прошедшей неделе в...

В лесах Владимирской области началась вакцинация диких животных от бешенстваНа прошедшей неделе в Муромском районе, на Окском охотничьем участке сотрудники областной Госохотинспекции, совместно со специалистами Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных разложили на лесных полянах вакцину «Оралрабивак».На приманку реагируют лисицы, енотовидные собаки и барсуки - основные переносчики бешенства.