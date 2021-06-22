Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Это фрагмент обращения правительства к

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Это фрагмент обращения правительства к гражданам Советского Союза. Прозвучало оно 22-ое июня 1941-го. Впереди наш народ ждали четыре года страшной войны. Она унесла миллионы жизней. В 4 часа утра на площади Победы во Владимире