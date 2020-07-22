В регионе зафиксировано 5333 инфицированных

Во Владимирской области 22 июля, по данным Роспотребнадзора, подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе зафиксировано 5333 инфицированных.7 новых случаев подтверждено в Ковровском районе;5 – во Владимире;5 – в Александровском районе;4 – в Юрьев-Польском;3 – в Муромском;3 – в Собинском;2 – в Петушинском;2 – в Меленковском;2 – в Кольчугинском;2 – в Радужном.Среди 5333 случаев заражения, больше всего COVID-инфицированных найдено во Владимире – 919, Гусь-Хрустальном районе – 774 и Петушинском районе – 635.