«Это большой просветительский проект, цель которого рассказать людям о том, что такое донорство костного мозга...»

А накануне она сделала остановку во Владимире.Встреча прошла в ВлГУ. Волонтеры акции рассказали владимирцам о важности донорства костного мозга на реальных примерах. Ольга Ларионова стала донором, после того, как её сын успешно перенес трансплантацию костного мозга. Его жизнь спасла сестра. "Совпадение "- первая подобная экспедиция, она продлится ещё год. Волонтеры планируют посетить еще пять федеральных округов. Организаторами экспедиции выступили Русфонд и проект "Кровь5" при поддержке фонда президентских грантов. Завтра добровольцы сделают остановку в Муроме.Сергей Мостовщиков, руководитель экспедиции «Совпадение»: «Это большой просветительский проект, цель которого рассказать людям о том, что такое донорство костного мозга, о том что такое костный мозг, где он находится, чем занимается. И как можно узнав это, можно спасти жизнь незнакомому человеку.»Существуют два способа изъятия костного мозга из крови донора и из подвздошной кости. Чтобы стать донором костного мозга, досрочно сдать кровь для анализов, после чего вас занесут в специальный реестр. Жители Владимира смогут это сделать совершенно бесплатно, в лабораториях "Инвитро".