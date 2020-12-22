Научились проектировать законы и ориентироваться в вопросах госустройства. В «Школе юного законотворца» – очередной выпуск. 130 молодых владимирцев под руководством кураторов завершили

Научились проектировать законы и ориентироваться в вопросах госустройства. В «Школе юного законотворца» – очередной выпуск. 130 молодых владимирцев под руководством кураторов завершили очередной сезон областного образовательного проекта. Юные законотворцы защищали инициативы и социальные проекты. В итоговом занятии участвовал заместитель председателя облпарламента Роман Кавинов. Он поблагодарил выпускников и кураторов «Школы», которые работали с молодёжью. Кураторы помогали