О выявленных фактах на онлайн-брифинге по эпидситуации в 33 регионе заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко.

О выявленных фактах на онлайн-брифинге по эпидситуации в 33 регионе заявил первый вице-губернатор Сергей Шевченко. Все факты тщательно проверяются. Результаты озвучат на заседании оперативного штаба.Ранее ОНФ назвал стоимость «липовых» справок об отсутствии коронавирусной инфекции. Их цена начинается от 1,5 тысяч рублей. Помимо Владимирской области, подделку можно приобрести в Москве и других регионах. Справки покупают те, кому нужно выехать за границу, устроиться или выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.Фото: pixabay.com