Против этого выступили специалисты заповедника «Кологривский лес».

Экологи против того, чтобы костромские выпускники запускали воздушные шары. Против этого выступили специалисты заповедника «Кологривский лес».Так, главным аргументом стала огромная фигура медведя из шариков, которая спустилась в тайге неизвестно откуда. Не так давно она радовала ребят, но сейчас может стать угрозой для жизни обитателей леса, а также причинить серьёзный вред почве.Воздушные шары не разлагаются, а лишь распадаются на микропластик, который невозможно извлечь из земли. Десятилетиями вредные вещества будут отравлять окружающую среду.