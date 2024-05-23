Масштабный капитальный ремонт трассы Владимир-Суздаль выходит на финишную прямую Первые три...

Масштабный капитальный ремонт трассы Владимир-Суздаль выходит на финишную прямуюПервые три километра обновленной трассы на Суздаль откроют уже через неделю. Капремонт участка федеральной автодороги это подарок к тысячелетию города. Как продвигаются работы, накануне посмотрели губернатор Александр Авдеев и руководитель Росавтодора Роман Новиков. Слово - Федору Лалакину.Масштабный капитальный ремонт трассы Владимир-Суздаль выходит на финишную прямую. Главной целью проекта было создание современной и безопасной дороги с высокой пропускной способностью, что особо актуально в год 1000 летия Суздаля.Нагрузка на трассу за последние годы выросла втрое. В пиковые дни по ней проезжают до 25 тысяч автомобилей.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Это долгожданная дорога, которая должна стать более безопасной, а также сделать все наши объекты более доступными, более привлекательными. И мы ожидаем, что не только туристический поток вырастет на этом направлении. Мы видим, как на участке от Владимира до Суздаля развивается бизнес, появляются логистические комплексы, предприятия появляются, появятся еще и дополнительные локации, которые станут центрами индустриального и туристического развития.Вместо двух полос теперь будет четыре. Все работы на объекте идут согласно плану. На некоторых участках даже опережая заявленные сроки. Полосы движения будут открываться поэтапно по мере их готовности. Первые три километра со стороны Суздаля - уже на следующей неделе.Роман Новиков, руководитель Федерального дорожного агентства:- График сделаем и будем открывать. К середине августа дорога в полном исполнении должна заработать со всеми надлежащими для дороги этой категории сопутствующими сооружениями, где положено: освещение, барьерное ограждение, светофорные объекты. Мы запустим движение полностью.Работы ведутся в круглосуточном режиме. Привлечены более 150 единиц спецтехники и свыше 400 специалистов. При обновлении дороги используют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он имеет повышенную изностостойкость, лучшие физико-механические характеристики. Покрытие производит меньше шума, и автомобилисты сами это скоро оценят.Федор Лалакин, Андрей Синягин "Вести Владимир"