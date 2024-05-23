Правоохранители оштрафовали 26-летнего жителя Александрова, который управлял автомобилем, посадив на колени 5-летнего ребёнка.

Правоохранители оштрафовали 26-летнего жителя Александрова, который управлял автомобилем, посадив на колени 5-летнего ребёнка. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Видеозапись происшествия была опубликована в интернете и привлекла внимание правоохранителей. Полицейские посмотрели клип и установили личность нарушителя.«За нарушение требований к перевозке детей в отношении гражданина инспектором ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Он привлечён к ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.