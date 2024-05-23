«Валенком сломал 4 ребра»: мужчина во Владимирской области удивил орудием преступления В начале...

«Валенком сломал 4 ребра»: мужчина во Владимирской области удивил орудием преступленияВ начале февраля 2024 года в Красной Горбатке, ранее судимый, 31-летний мужчина находился в квартире приятеля. В течение нескольких дней он, хозяин дома и еще один знакомый распивали спиртное.В определенный момент пьяный собственник жилища, пытаясь встать с дивана, "не справился с гравитацией" и упал на осужденного, из-за чего между ними возник конфликт.Фигурант впал в ярость, взял войлочный ботинок и нанес им не менее 5 сильных ударов по голове, плечу и телу жертвы.В результате потерпевший получил переломы четырех ребер с повреждением легкого и другие серьезные травмы.Кроме того, несколькими днями ранее осужденный похитил имущество из гаража односельчанина.Злоумышленник был задержан и предстал перед судом.«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением и иное хранилище) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Теперь мужчина отправится на 3 года в колонию общего режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений