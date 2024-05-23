В Центральном парке культуры и отдыха прошёл первый фестиваль футбола.

В Центральном парке культуры и отдыха прошёл первый фестиваль футбола. Об этом рассказала администрации Владимира.Мероприятие состоялось 18 мая. Организатором выступило управление по физической культуре и спорту. На фестиваль заявились 54 футбольные команды. Среди участников были как профессиональные игроки, так и любительские футбольные клубы, а также сборные городских организаций.Спортивный праздник продолжался с утра и до самого вечера. В парке проводились футбольные турниры, челленджи и викторины, а игроки футбольного клуба «Торпедо — Владимир» раздавали автографы.