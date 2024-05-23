Жильцов сталинки на улице 850-летия во Владимире достали соседи-арендаторы Только на днях на...

Жильцов "сталинки" на улице 850-летия во Владимире достали соседи-арендаторыТолько на днях на первом этаже здания сгорел вейпшоп, как в подвале уже готовятся открыть тандырную. Бесчисленные вывески и пристройки портят внешний облик здания. Кто это всё согласовывает, выяснял Александр Сыпченко.Жильцы одного из красивейших зданий областного центра - сталинки на улице 850-летия - вздыхают: жить в доме 1955 года постройки стало невыносимо. Под окнами разворачивается очередная стройка. На пепелище вейпшопа вовсю идут восстановительные работы.Пожар в магазине табачных изделий произошел несколько дней назад, глубокой ночью. Только чудом в огне никто не пострадал, рассказывает Мария Печникова. Второго такого происшествия дом просто не переживет.Мария Печникова, жительница дома №6 по улице 850-летия:- Я хочу чтобы ее вообще снесли, восстановили фасад как он был и чтобы не повторялось это. Мы сами видим к чему эти незаконные постройки приводят. Ну и во вторых облик портится.Председатель совета дома Николай Петров уже несколько лет борется с опасной пристройкой, но тщетно. Жалобы в мэрию пока ни к чему ни привели. Уникальный дом в стиле неоклассицизма, который долгие годы был жемчужиной городской архитектуры, за несколько лет изменился до неузнаваемости. За рекламными вывесками уже и фасада не видно.Николай Петров, председатель совета дома №6 по улице 850-летия:- Он не соответствует архитектуре того времени безусловно. Это анахронизм какой-то.Решение в интересах жителей недавно вынес суд с подачи Роспотребнадзора. Владельца вейпшопа уличили в нарушении закона. Точка работала в сорока метрах от образовательной организации. Предпринимателя обязали закрыть магазин или сменить ассортимент.Юлия Каркаваниди, представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Рассмотрев материалы дела Щелковский городской суд Московской области принял решение признать бездействие индивидуального предпринимателя незаконными и обязать прекратить розничную торговлю табачной продукции в данном магазине.Впрочем, прекращать незаконную деятельность, несмотря на судебное решение никто не торопился. И вейпшоп сгорел. Что будет с пристройкой после пожара также пока не ясно. Зато известно, что будет в подвале. Недавно в доме появилась еще одна проблема.До жильцов дошли слухи, что на цокольном этаже скоро откроется восточный ресторан.Наталья Графова, жительница дома №6 по улице 850-летия:- Поставили 2 огромных тандыра, огромную печь, я так понимаю, все это электрическое. Наша проводка, даже если они подключатся вообще не выдержит.В администрации Владимира заявляют. Работы по реконструкции возможны только с разрешения городского Управления архитектуры и строительства. Причем к огромному пакету направляемых документов обязательно должен прилагаться протокол общего собрания собственников многоквартирного дома.Алексей Алекин, начальник отдела Управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- В этом году в наш разрешительный орган за каким-либо разрешением по этому адресу никто не обращался. Полномочия по привлечению к ответственности лиц, которые оказывают незаконное строительство или реконструкцию возложены на органы государственного строительного надзора.Незаконная торговая деятельность в доме номер 6 по улице 850-летия, очевидно, будет продолжаться до тех пор пока в ситуацию не вмешаются надзорные органы. Жильцы собирают бумаги и готовят обращенияАлександр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"