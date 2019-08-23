Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы

Суд приговорил его к 3 годам лишения свободыВ декабре прошлого года индивидуального предпринимателя Станислава Фролова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.Он поставлял по госконтрактам некачественные продукты питания. В течение полугода он привозил «недоброкачественное» сливочное масло 25 социальным учреждениям Владимирской области. Ущерб, который он нанес региональному бюджету, превысил 6 миллионов рублей.Бизнесмен свою вину признал и похищенные деньги вернул. Суд назначил Фролову наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей и лишения свободы на 3 года.