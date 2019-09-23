В проведении мероприятий полицейским помогают представители народных дружин.

Представители Добровольной народной дружины ГИБДД Киржачского района оказывают регулярное содействие сотрудникам полиции в организации и проведении мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах и в местах массового скопления людей.Сотрудники ГИБДД совместно с представителями народной дружины с первых дней сентября выходят на улицы города, чтобы проверить соблюдение требований Правил дорожного движения юными пешеходами, а также водителями транспортных средств.Патрулирование осуществляется по маршрутам следования школьников в образовательные учреждения и обратно. Добровольцы, поддерживая инициативу сотрудников полиции, при общении с детьми интересуются, всегда ли юные участники движения соблюдают Правила дорожного движения и разъясняют, к чему может привести пренебрежение ими.По итогам последнего рейда, проведенного на улицах районного центра, добровольцы сделали вывод, что не все пешеходы дисциплинированны. Особое внимание обращали на родителей с детьми, которые, пренебрегая правилами безопасности, пересекают проезжую часть в неустановленном месте. С такими нарушителями были проведены беседы с напоминанием о том, что именно взрослые являются примером правильной дорожной культуры для малышей.