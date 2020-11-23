Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 70-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 136 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга - 158 человек.За минувшие сутки коронавирус выявлен у 81 жителя Костромы. 12 инфицированных прибавилось в Шарье и в Шарьинском районе. 10 новых случаев в Костромском районе, 6 - в Нерехте и Нерехтском районе, 5 - в посёлке Островское и Островском районе. По три человека заразились в посёлке Судиславль, в городе Буе, а также в Вохме и Пыщуге. Два заболевших зарегистрировано в Мантурове и Мантуровском районе. По одному случаю ковида обнаружено в Антропово, Галиче, Павино, Макарьеве, а также в Красносельском и Кадыйском районах.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 70-летнего мужчину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 434 человека. Вылечить удалось 7211 пациентов. В стационарах находится 721 житель региона, из них 374 с диагнозом ковид. На дому лечится 2696 человек.