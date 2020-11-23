УК дважды обжаловала решения судов, но компенсировать потери женщины компании всё-таки придётся.

Жительнице Петушков принадлежала квартира на пятом этаже многоквартирного дома. Из-за пришедшей в негодность кровли её жильё, во время таяния снега, затопило водой. Пострадали личные вещи и внутренняя отделка.Договориться с «управляшкой» полюбовно не получилось. Женщина обратилась в суд. В иске она просила возместить ущерб и пересчитать плату за содержание мест общего пользования и техническое обслуживание МКД, взыскать неустойку, штраф, судебные издержки и сумму за моральный вред.Правосудие встало на сторону собственницы имущества. УК дважды обжаловала решения судов, но компенсировать потери женщины компании всё-таки придётся.