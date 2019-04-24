Также Виктору Шляхову назначили штраф в размере 20 миллионов рублей

Также Виктору Шляхову назначили штраф в размере 20 миллионов рублейЛенинский районный суд города Владимира вынес приговор экс-директору комбината «Тепличный» Виктору Шляхову, занимавшему эту должность с 2014 года до 2017 года.Шляхова обвиняли в совершении 6-ти преступлений — получении взяток, коммерческий подкуп, превышение полномочий и присвоение чужого имущества.Свою вину бывший директор «Тепличного» так и не признал.Ленинский районный суд приговорил Виктора Шляхова к 8-ми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.