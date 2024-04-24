Правоохранители требуют прекратить незаконную деятельность по организации гостиничного-банного комплекса в селе Богослово Суздальского района.

Правоохранители требуют прекратить незаконную деятельность по организации гостиничного-банного комплекса в селе Богослово Суздальского района. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что комплекс размесился в зданиях, находящихся на земельных участках, предназначенных для жилой застройки. В адрес руководителя организации было внесено прокурорское представление, виновных привлекли к административной ответственности.«Вместе с тем, принятые меры не привели к устранению нарушений, в связи с чем прокурором в суд направлено исковое заявление о запрете деятельности по сдаче в аренду и использованию объектов недвижимости не по целевому назначению, а также об обязании ответчиков удалить информацию о бронировании и сдаче в аренду объектов на территории гостинично-банного комплекса», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.