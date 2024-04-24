Заключенный владимирской исправительной колонии №5 избил вместе с товарищем нескольких заключенных, чтобы заставить соблюдать правила учреждения. За это мужчину наказали 3,6 годами колонии

Заключенный владимирской исправительной колонии №5 избил вместе с товарищем нескольких заключенных, чтобы заставить соблюдать правила учреждения. За это мужчину наказали 3,6 годами колонии строгого режима. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда, инцидент произошел 17 июня 2022 года. Чтобы научить вновь прибывших для отбывания срока осужденных жить по правилам и соблюдать режим, двое товарищей избили их