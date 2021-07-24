Креатив Натальи Никитиной оценили купающиеся - необычные памятки раздали сотрудники МЧС в Коврове.

Креатив Натальи Никитиной оценили купающиеся - необычные памятки раздали сотрудники МЧС в Коврове.Алкогольное опьянение - одна из самых частых причин гибели на воде в этом году. За этот год утонуло 32 человека, шесть из них - дети. Памятка несёт в себе однозначный смысл - в бутылке из-под алкоголя тонет человек. Ковровские спасатели раздают их всем: одним - как сигнал не лезть в воду в нетрезвом виде, другим - как призыв быть внимательным к другим отдыхающим. Памятки получили и дети: правила сделаны в виде маленьких спасательных кругов, на которых указан телефон службы спасения. Ранее "Вести" уже рассказывали об авторе, Наталье Никитиной. Она работает в пресс-службе пожарной охраны города и уже не в первый раз создает необычные напоминалки о том, как вести себя в опасной ситуации.