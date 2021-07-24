Это на 4 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 41 748. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+51 заболевший за сутки). Вчера

Это на 4 меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом во Владимирской области уже 41 748. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+51 заболевший за сутки). Вчера прибавка составляла +54. Всего с начала пандемии в областном центре уже 9834 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 9 834 случая (+51)Гусь-Хрустальный — 4