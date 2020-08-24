Акция проходила в трёх СНТ Александровского района: "Полюшко", "Салют" и "Копцево".

Эковолонтеры группы "Александров.Свалка.net" совместно с ООО "Бригантина Плюс" организовали сбор перерабатываемого вторсырья. Всё больше пластиковых бутылок, крышечек и макулатуры будут вывезены на переработку, делая наш город чище. Акция проходила в трёх СНТ Александровского района: "Полюшко", "Салют" и "Копцево".По информации группы "Александров.Свалка.net", благодаря такому большому отклику на акции было собрано 138 килограмма картона, 40 килограмм пластика, 229 килограмм стекла, более 100 килограммов металла, чугунная ванна и, конечно, "добрые крышечки".