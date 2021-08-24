На одного из них завели административное дело.

В Кольчугино выявлены нарушения в работе двух газовых автозаправок. В основном они касаются ведения документации.«На АЗС «Экотэк» и «Газ-Гарант» отсутствовали необходимые журналы, нормативные правовые акты, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте», - уточнили в прокуратуре Владимирской области.У сотрудников не проверялись знания инструкций по работе с оборудованием под давлением. Не проводилось ежемесячное техобслуживание объектов.Руководителям внесены представления. На директора «Экотек» завели административное дело.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.