Им может грозить лишение свободы на срок до 20 лет

Сотрудники транспортной полиции арестовали 25-летнюю девушку и 27-летнего парня. Молодые люди были пойманы с поличным – они откапывали в лесу тайники с наркотческим веществом. Всего у задержанных было изъято 23 свёртка с «солью» весом более 13 грамм. В настоящее время девушка находится под домашним арестом, а молодой человек заключен под стражу. Им может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает пресс-служба Владимирской транспортной полицииФото пресс-службы Владимирской транспортной полиции