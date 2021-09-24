С 24 сентября на участке дороги по Быковскому проезду, в районе дома №3 по проспекту Ленина ограничили парковку для транспортных средств. Теперь там появится знак 3.27 “Остановка

С 24 сентября на участке дороги по Быковскому проезду, в районе дома №3 по проспекту Ленина ограничили парковку для транспортных средств. Теперь там появится знак 3.27 “Остановка запрещена”. В мэрии считают, что такая мера “обеспечит безопасность дорожного движения и увеличит пропускную способность городской среды”. Сообщение об ограничении парковки ТС было опубликовано на сайте городской администрации