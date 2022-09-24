С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 167255 владимирцев.

Во Владимирской области на 24 сентября выявлено 545 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 179 человек. Ещё 49 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 52 - в Ковровском, 18 - в Петушинском, 26 - в Кольчугинском, 23 - в Александровском, 9 - в Юрьев-Польском, 53 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 1 - в Собинском, 30 - в Киржачском, 24 - в Камешковском, 1 - в Гороховецком, 12 - в Меленковском, 14 - в Вязниковском, 25- в Суздальском и 7 - в Селивановском районах, а также 19 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 167255 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 45835 заболевших во Владимире, 19491 - в Ковровском районе и 18267 - в округе Муром.