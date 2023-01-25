Во Владимирской области синоптики прогнозируют мягкий и снежный февраль. Синоптики рассказали о...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют мягкий и снежный февраль.Синоптики рассказали о том, какой будет погода в феврале. По словам метеорологов, февраль будет мягким и восстановит снежный покров.В Центральном регионе метеорологи ожидают превышение климатической нормы по осадкам. При этом в отдельные дни снегопады могут стать рекордными за всю историю наблюдений.По предварительным прогнозам центра "Фобос", грядущий февраль во Владимирской области окажется на 3 градуса выше климатической нормы, а по количеству осадков, как минимум, будет соответствовать норме, а как максимум – может превысить её на 10–20%. Напомним, что климатическая норма февраля составляет ночью около −10…−11°, днём около −3…−4°. Норма осадков – 44 мм.При этом февраль ожидается более снежным, чем январь. В декабре высота снежного покрова достигала 30-50 см, что практически в два раза превышало климатическую норму. Последовавшие затем оттепели существенно уменьшили высоту сугробов.Сейчас высота снежного покрова во Владимире составляет 36 сантиметров. Осадков выпало всего около 50%.Однако февральские снегопады нивелируют образовавшийся дефицит снега и повысят сугробы. Февраль не зря называют в народе «снежень».Фото: Pixabay.com