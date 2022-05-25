Зелёные лёгкие Владимира. Дышит ли город в полную силу? Почему в областном центре приживаются не...
"Зелёные лёгкие" Владимира. Дышит ли город в полную силу? Почему в областном центре приживаются не все зелёные насаждения? И в чём "корень" проблемы"? Разбиралась моя коллега Екатерина Васильева.
Обезглавили, обрубили, лишили шанса. Но официально придали кроне липы форму - кронировали. Надежда Облавацкая, руководитель общества защиты вековых деревьев, подчёркивает: улица Мира - одна из самых зелёных во Владимире. Но такое отношение к деревьям непозволительно даже там, где их, кажется, хватает.
Надежда Обловацкая, руководитель общества защиты вековых деревьев:
- Пример - как нельзя этого делать. Этого не должно быть на центральных улицах в таком городе. Причем, по какой причине это происходит: недостаточно знаний, нет стремлений и понимания, что дерево погибнет. Две липы, которые вот таким образом кронировали, они погибнут в течение пяти, четырех лет, а возможно, и на следующий год.
Формирование кроны деревьев - целая наука. Интересоваться которой коммунальным службам города некогда и дорого.
Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира:
- Значит, у нас раньше занималось этим МКУ "Благоустройство". Одно- единственное на город Владимир, более или менее они как-то обучились в течение нескольких лет, и стали это нормально делать. Сейчас у нас четыре МКУ "Благоустройство", одно центральное и три как бы районных. Три районных как бы кронируют, обрезают. Мы ставили задачу - обучить их специалистов. Есть специальный колледж, чтобы получили сертификаты, практику прошли. К сожалению, пока это не сделано.
В свое время Владимир уже лишился главной липовой улицы. На фото и видео областной центр пятидесятых-шестидесятых годов. Туристы называли город изумрудным. Аромат цветущих лип стал одним из символов Владимира. На Большой Московской еще можно увидеть места, где росли деревья.
Надежда Обловацкая, руководитель общества защиты вековых деревьев:
- Это место, где было дерево. И там под ним сейчас же корни оставшегося дерева. А корни - это питательное место, где оно может прижиться. И лучше в это же место посадить ту породу, которая здесь была.
Возродить липовую аллею от Золотых ворот будет сложно. Но возможно, если профессионалы получат поддержку от мэрии и горожан. А еще полное финансирование. На озеленение в этом году депутаты выделили всего миллион рублей. Большинство посадок за счет спонсоров. Еще одна проблема: это или отсутствие ухода за газоном вовсе, или чересчур трудолюбивые газонокосильщики. Вот так, к примеру, выглядят аллеи Центрального парка. Здесь явно дефицит зелени.
Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":
- Можно засаживать просто дикорастущими растениями, скашивать не так часто, потому что нужны опылителям и мёд, и перга, и пыльца. Вот те же одуванчики, они очень украшают любой город.
Скашивать одуванчики правильно во время образования семян. Что без сомнений следует вырубать, так это американский клён, деревья-сорняки. Хрупкая порода причиняет немало вреда и горожанам, и коммунальщикам. Вместо американских кленов украсить дворы должны гибкие липы, березы. Озеленение города - сложный процесс. И действовать здесь нужно не только "топором".
Екатерина Васильева, Илья Хлудов, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”