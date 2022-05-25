Зелёные лёгкие Владимира. Дышит ли город в полную силу? Почему в областном центре приживаются не...

"Зелёные лёгкие" Владимира. Дышит ли город в полную силу? Почему в областном центре приживаются не все зелёные насаждения? И в чём "корень" проблемы"? Разбиралась моя коллега Екатерина Васильева.Обезглавили, обрубили, лишили шанса. Но официально придали кроне липы форму - кронировали. Надежда Облавацкая, руководитель общества защиты вековых деревьев, подчёркивает: улица Мира - одна из самых зелёных во Владимире. Но такое отношение к деревьям непозволительно даже там, где их, кажется, хватает.Надежда Обловацкая, руководитель общества защиты вековых деревьев:- Пример - как нельзя этого делать. Этого не должно быть на центральных улицах в таком городе. Причем, по какой причине это происходит: недостаточно знаний, нет стремлений и понимания, что дерево погибнет. Две липы, которые вот таким образом кронировали, они погибнут в течение пяти, четырех лет, а возможно, и на следующий год.Формирование кроны деревьев - целая наука. Интересоваться которой коммунальным службам города некогда и дорого.Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира:- Значит, у нас раньше занималось этим МКУ "Благоустройство". Одно- единственное на город Владимир, более или менее они как-то обучились в течение нескольких лет, и стали это нормально делать. Сейчас у нас четыре МКУ "Благоустройство", одно центральное и три как бы районных. Три районных как бы кронируют, обрезают. Мы ставили задачу - обучить их специалистов. Есть специальный колледж, чтобы получили сертификаты, практику прошли. К сожалению, пока это не сделано.В свое время Владимир уже лишился главной липовой улицы. На фото и видео областной центр пятидесятых-шестидесятых годов. Туристы называли город изумрудным. Аромат цветущих лип стал одним из символов Владимира. На Большой Московской еще можно увидеть места, где росли деревья.Надежда Обловацкая, руководитель общества защиты вековых деревьев:- Это место, где было дерево. И там под ним сейчас же корни оставшегося дерева. А корни - это питательное место, где оно может прижиться. И лучше в это же место посадить ту породу, которая здесь была.Возродить липовую аллею от Золотых ворот будет сложно. Но возможно, если профессионалы получат поддержку от мэрии и горожан. А еще полное финансирование. На озеленение в этом году депутаты выделили всего миллион рублей. Большинство посадок за счет спонсоров. Еще одна проблема: это или отсутствие ухода за газоном вовсе, или чересчур трудолюбивые газонокосильщики. Вот так, к примеру, выглядят аллеи Центрального парка. Здесь явно дефицит зелени.Валентина Блинова, методист "Станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Можно засаживать просто дикорастущими растениями, скашивать не так часто, потому что нужны опылителям и мёд, и перга, и пыльца. Вот те же одуванчики, они очень украшают любой город.Скашивать одуванчики правильно во время образования семян. Что без сомнений следует вырубать, так это американский клён, деревья-сорняки. Хрупкая порода причиняет немало вреда и горожанам, и коммунальщикам. Вместо американских кленов украсить дворы должны гибкие липы, березы. Озеленение города - сложный процесс. И действовать здесь нужно не только "топором".Екатерина Васильева, Илья Хлудов, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”