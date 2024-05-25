В Гороховецком районе жители деревни Быкасово не могут дождаться ремонта автодороги. Как стало...

В Гороховецком районе жители деревни Быкасово не могут дождаться ремонта автодороги.Как стало известно, жители деревни Быкасово обратились в прокуратуру района с просьбой — обеспечить безопасность дорожного движения.В результате проверки было установлено, что дорога по улице Луговой указанного населённого пункта действительно находится в ненадлежащем состоянии.Тогда прокурором в суд было подано искового заявления в защиту интересов жителей деревни Быкасово, которое удовлетворили: на орган местного самоуправления возложена обязанность по приведению дороги в нормативное состояние.Между администрацией района и ООО «Амрон» 9 апреля (2024 года) был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги со сроком исполнения «до 2 сентября» (текущего года).Еженедельно сотрудники прокуратуры выезжали в населенный пункт. Но, увы, было установлено, что подрядчик (спустя месяц после заключения контракта) к выполнению ремонтных работ так и не приступил.В итоге заместителем прокурора Гороховецкого района Артемом Серебряковым на месте предполагаемых работ была проведена встреча с представителями заказчика и подрядчика, на котором принято решение произвести ремонт дороги в сжатые сроки и приступить к выполнению работ уже во второй декаде мая.Сообщается, что директору подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушений условий контракта.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области