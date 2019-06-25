Президент США Дональд Трамп рассказал, что в письме, которое ему прислал лидер КНДР Ким Чен Ын, содержалось поздравление с днем рождения. Более подробной информацией президент США не поделился.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в письме, которое ему прислал лидер КНДР Ким Чен Ын, содержалось поздравление с днем рождения.Более подробной информацией президент США не поделился, но, по его словам, письма, которыми обменялись американский и китайский лидеры, были написаны в "дружественной манере", сообщает ТАСС."Он поздравил меня с днем рождения", — отметил Трамп, подчеркивая, что с лидером КНДР у них "действительно хорошие отношения".Ранее сообщалось, что президент США сравнил письма Ким Чен Ына с любовными. Также Трамп заявил, что в ходе переговоров с лидером КНДР они "влюбились друг в друга", что свидетельствует о продуктивных взаимоотношениях американской и северокорейской сторон.Американские СМИ уже пошутили о том, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын — поклонники эпистолярного жанра.Лидер США отмечал свой день рождения 14 июня, ему исполнилось 73 года.