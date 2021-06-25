Вчера утром в Коврове произошла крупная авария, в результате которой практически вся северная часть города осталась без света.

Вчера утром в Коврове произошла крупная авария, в результате которой практически вся северная часть города осталась без света.Как сообщили в мэрии, цех N963 ОАО «ЗиД» проводил земляные работы без согласования и повредил электрический кабель.Под угрозой срыва ЕГЭ была гимназия № 1, где тоже выключился свет. Электричество там удалось наладить в течение часа, поэтому экзамен состоялся. К двум часам ночи свет дали еще на нескольких улицах. А вот военный городок до сих пор сидит без электричества.Сейчас на месте работают бригады РЭС и Оборонэнерго, сообщает