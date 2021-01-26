Чествование победителей. В ВлГУ поздравили победителей и призеров предолимпийского чемпионата России по греко-римской борьбе. Абуязид Манцигов и Артур Саргсян завоевали золото, а Роман Иванов бронзу.

Чествование победителей. В ВлГУ поздравили победителей и призеров предолимпийского чемпионата России по греко-римской борьбе. Абуязид Манцигов и Артур Саргсян завоевали золото, а Роман Иванов бронзу.Всего в соревновании принимали участие более 330 сильнейших спортсменов страны. Турнир считается главной подготовкой к чемпионату Европы. Поздравить борцов и их тренера Надира Магомедова пришли руководители области и вуза. Абуязид Манцигов удостоен звания чемпиона России уже в 4 раз, но, по признанию спортсмена, главная цель его жизни - победа на Олимпиаде.Абуязид Манцигов, чемпион мира по греко-римской борьбе:- Мы прошли отличный сбор под руководством старшего тренера Надира Магомедовича, все были готовы, настрой боевой. По воле всевышнего удалось завоевать 2 золотые медали и одну бронзовую.