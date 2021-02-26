Владимирский центр занятости предлагает вакансии. Несмотря на коронавирусные ограничения. Только теперь предложения по работе приходят соискателям на электронную почту. Лариса

Владимирский центр занятости предлагает вакансии. Несмотря на коронавирусные ограничения. Только теперь предложения по работе приходят соискателям на электронную почту. Лариса Плешивцева, соискатель Дело в том, что я через компьютер ищу, то есть я делаю запросы и мне присылают регулярно в личный кабинет нужные вакансии. Я где-то раз в неделю запрашиваю, мне штук пять-шесть высылают. В