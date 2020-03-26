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<a href="https://33live.ru/novosti/26-03-2020-dvoe-detej-v-kostrome-pomeshheny-v-bolnicu-s-podozreniem-na-koronavirus.html" target="_blank">Двое детей в Костроме помещены в больницу с подозрением на коронавирус</a> - Двое детей в Костроме помещены в больницу с подозрением на коронавирус. Как рассказала заместитель губернатора Ольга Еремина, 21 марта они с семьями прилетели из Великобритании и сразу же самоизолировались. После появления простудных явлений их госпитализировали.