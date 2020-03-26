В зоне риска оказались кредиты граждан, и при резком сокращении доходов выплачивать долги в прежнем режиме трудно или невозможно, заявил президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам России. Президент предложил ввести каникулы по ипотечным и потребительским кредитам.

В зоне риска оказались кредиты граждан. При резком сокращении доходов выплачивать долги в прежнем режиме трудно или невозможно, заявил президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам России.Путин предложил ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Если гражданин попал в сложное жизненное положение и его месячный доход сократился более чем на 30%, то такой гражданин должен получить право приостановить на время обслуживание своего долга и продлить срок обслуживания долга без штрафов.Президент поручил Банку России разработать порядок пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.Если гражданин затрудняется выплатить долг в силу объективных причин, то процедура банкротства должна стать посильной и необременительной. Правительству и парламенту поручено ускорить принятие изменений в нормативную базу.Малый, средний бизнес и микропредприятия, особенно в области услуг, сталкиваются с трудностями: сокращается количество заказов, снижается выручка. Необходимо помочь таким компаниям продолжить работу и сохранить сотрудников.Важнейшая задача работодателей — обеспечить устойчивость на рынке труда, не допустить всплеска безработицы. Государство поможет бизнесу в решении этой задачи, подчеркнул Путин.Президент предложил меры поддержки наиболее пострадавших предприятий.Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку на шесть месяцев по выплате всех налогов, за исключением НДС. Микропредприятия получат также отсрочку по выплате страховых взносов в социальные фонды.Кроме того, компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия получат отсрочку на шесть месяцев по кредитным выплатам.Путин поручил правительству и ЦБ принять дополнительные меры для обеспечения устойчивого кредитования реального сектора экономики, включая предоставление госгарантий и субсидий.