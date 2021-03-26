Проведенное исследование показало, что изъятые патроны калибра 5,6 мм являются штатными боеприпасами для нарезного ручного огнестрельного оружия...

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОУР УВД по ЮВАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве по материалам УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан 61-летний мужчина по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.В ходе обыска по месту проживания задержанного в доме, расположенном на Краснознаменной улице, полицейские обнаружили и изъяли 48 патронов, которые были приобретены и хранились незаконно.Проведенное исследование показало, что патроны калибра 5,6 мм являются штатными боеприпасами для нарезного ручного огнестрельного оружия, а именно: «ТОЗ-8», «ТОЗ-6». Все изъятые патроны пригодны для производства выстрелов. Со слов подозреваемого, данные боеприпасы он ранее купил у незнакомого мужчины.По данному факту дознанием ОМВД России по району Лефортово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18