Областные соревнования по фигурному катанию на кубок Ирины Слуцкой стартовали в ледовом дворце спорта Владимир. В первый день на лед вышли юные фигуристы.

Областные соревнования по фигурному катанию на кубок Ирины Слуцкой стартовали в ледовом дворце спорта "Владимир". В первый день на лед вышли юные фигуристы.Евгения Фокина, участница соревнований:- Нужно скорость большую набирать. И надо в ласточке стоять. Это самое сложное вращение. А флипы -лед другой и неудобный. Это самый сложный прыжок.50 городов со всей России - 30 регионов. Это первый день соревнований. Они завершатся в воскресенье - фигуристы исполнят произвольную программу. На лед выходят спортсмены от пяти лет до 17, но есть и самая юная участница - Полине Подобедовой из Ярославля всего 3 года. Она выступала впервые. И уже взяла две медали. За номинацию "дебют" и "приз зрительских симпатий".Полина Подобедова, Ярославль:- Саночки, фонарики, цапельки, ласточки. Циркуль. Подсечки. Она занимается с июля 2020 года. Ну а поставили мы ее на коньки в полтора года.