Владимир попал в топ 10 городов по показателям качества жизни Финансовый университет при...

Владимир попал в топ 10 городов по показателям качества жизниФинансовый университет при Правительстве РФ представил рейтинг городов по показателям качества жизни за 1 квартал 2024 года.При формировании списка учитывались следующие факторы:1. Уровень материального благополучия,2. Доступность недвижимости,3. Качество медицинского обслуживания населения,4. Состояние экологической среды в городе,5. Работа учреждений среднего и высшего образования,6. Доступность культурных ценностей,7. Состояние дорожного хозяйства,8. Работа жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города,9. Оценка работы городских властей,10. Условия ведения бизнеса в городе,11. Возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе,12. Распространенность деструктивного поведения,13. Конфликтность общественных отношений.Мониторинг показал, что общая оценка качества жизни населением заметно выросла. Таким образом, итоговый индекс поднялся до 97 баллов, против 91 в 4 квартале 2023 года.Город Владимир занял 6 место. Областная столица выделилась за счет низкого уровня конфликтности в общественных отношениях и за счет высокого качества медицинского обслуживания.Перед Владимиром в рейтинге находятся Грозный, Москва, Сочи, Калуга и Санкт-Петербург. Всего оказалось 46 городов с высоким качеством жизни.Фото: Финансовый университет при Правительстве РФ; ГТРК Владимир