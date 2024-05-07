Владимир попал в топ 10 городов по показателям качества жизни
Финансовый университет при...
Владимир попал в топ 10 городов по показателям качества жизни
Финансовый университет при Правительстве РФ представил рейтинг городов по показателям качества жизни за 1 квартал 2024 года.
При формировании списка учитывались следующие факторы:
1. Уровень материального благополучия,
2. Доступность недвижимости,
3. Качество медицинского обслуживания населения,
4. Состояние экологической среды в городе,
5. Работа учреждений среднего и высшего образования,
6. Доступность культурных ценностей,
7. Состояние дорожного хозяйства,
8. Работа жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, благоустройство города,
9. Оценка работы городских властей,
10. Условия ведения бизнеса в городе,
11. Возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе,
12. Распространенность деструктивного поведения,
13. Конфликтность общественных отношений.
Мониторинг показал, что общая оценка качества жизни населением заметно выросла. Таким образом, итоговый индекс поднялся до 97 баллов, против 91 в 4 квартале 2023 года.
Город Владимир занял 6 место. Областная столица выделилась за счет низкого уровня конфликтности в общественных отношениях и за счет высокого качества медицинского обслуживания.
Перед Владимиром в рейтинге находятся Грозный, Москва, Сочи, Калуга и Санкт-Петербург. Всего оказалось 46 городов с высоким качеством жизни.
Фото: Финансовый университет при Правительстве РФ; ГТРК Владимир