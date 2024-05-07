Джек из владимирского приюта нуждается в добрых руках И наша традиционная рубрика Хочу домой. В...

Джек из владимирского приюта нуждается в добрых рукахИ наша традиционная рубрика "Хочу домой". В добрых руках нуждается красавчик Джек.Всё в его жизни начиналось хорошо - были дом, семья. Но через какое-то время беднягу просто выкинули на улицу - надоел. Пёсик ручной, ласковый, любит всех. Ему 4 года, миниатюрный - в холке 30 сантиметров.Кастрирован, привит и обработан от паразитов. В общем, вновь готов к счастливой семейной жизни. На передержке в Петушках, возможен привоз.Подробнее про Джека расскажут по телефону.Телефон ответственного волонтёра Ирины: 8 915-768-70-86