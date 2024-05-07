Продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем.

В 2024 году во Владимирской городской агломерации планируется модернизировать 20 светофоров в рамках программы по внедрению интеллектуальных транспортных систем для улучшения организации дорожного движения.С 2023 года уже было установлено 7 "умных" светофоров, оснащенных современными адаптивными дорожными контроллерами и видеодетекторами транспорта. Также в систему была включена автоматическая дорожная метеостанция, предоставляющая онлайн-информацию о погоде на дорогах и прогнозирующая ситуацию на несколько дней вперед.