Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что летом в Москве пройдет первый после пандемии коронавируса COVID-19 турнир по профессиональному боксу.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что летом в Москве пройдет первый после пандемии коронавируса COVID-19 турнир по профессиональному боксу."Первый турнир проведем 15 июня без зрителей. В студийных условиях, – приводит слова Кремлева ТАСС. – Он пройдет в Москве".Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день количество заразившихся в мире превысило 5,5 миллиона человек, из которых 347 тысяч скончались.