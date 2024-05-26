Ограждение моста через реку Клязьму во Владимире отремонтируют этим летом.
В пресс-службе...
Ограждение моста через реку Клязьму во Владимире отремонтируют этим летом.
В пресс-службе администрации Владимира информируют, что в областном центре продолжается большой дорожный ремонт.
Один из объектов - ограждение моста через Клязьму, которое уже давно требует обновления.
Уточняется, что работы будут выполнены при финансовой поддержке Губернатора и Правительства Владимирской области.
По поручению главы города Владимира Дмитрия Наумова, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» обозначают наиболее поврежденные места ограждения сигнальными устройствами и предупреждающими знаками.
В настоящее время идет подготовка технической документации на проведение работ.
Ремонт планируется выполнить уже этим летом.
Фото: пресс-служба администрации Владимира