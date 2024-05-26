Ограждение моста через реку Клязьму во Владимире отремонтируют этим летом. В пресс-службе...

Ограждение моста через реку Клязьму во Владимире отремонтируют этим летом.В пресс-службе администрации Владимира информируют, что в областном центре продолжается большой дорожный ремонт.Один из объектов - ограждение моста через Клязьму, которое уже давно требует обновления.Уточняется, что работы будут выполнены при финансовой поддержке Губернатора и Правительства Владимирской области.По поручению главы города Владимира Дмитрия Наумова, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» обозначают наиболее поврежденные места ограждения сигнальными устройствами и предупреждающими знаками.В настоящее время идет подготовка технической документации на проведение работ.Ремонт планируется выполнить уже этим летом.Фото: пресс-служба администрации Владимира