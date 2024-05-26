Во Владимирской области на реализацию лучших проектов в сфере культуры на селе направили 6 млн...

Во Владимирской области на реализацию лучших проектов в сфере культуры на селе направили 6 млн рублей.В пресс-службе правительства Владимирской области информируют, что 6 млн рублей из областного бюджета направлены 11 муниципальным образованиям региона, где будут реализованы 15 творческих проектов.Так кто же эти счастливчики? Получателей грантов определила конкурсная комиссия регионального Министерства культуры.Уточняется, что всего на конкурс, который проводился в рамках госпрограммы Владимирской области «Развитие культуры», поступила 61 заявка от муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений.В результате лучшими признаны следующие проекты:– «Передвижная выставочная экспозиция «Точки притяжения Петушинского района» Межпоселенческой централизованной библиотечной системы Петушинского района;– «Бессмертный книжный полк. Детям о войне» библиотеки № 16 Централизованной библиотечной системы Камешковского района (пос. Карла Маркса);– «Этнографическая мастерская традиционного русского костюма «Стародубские узоры. Разных поколений связующая нить» Клязьминского сельского филиала Ковровской центральной районной библиотеки;– «Этноигротека в библиотеке» Тургеневского сельского филиала Централизованной библиотечной системы Меленковского района;– «Арт-студия «Радость»: создание инклюзивного пространства для творчества в Фоминской библиотеке семейного чтения» Современного культурного центра им. П.П. Булыгина Гороховецкого района;– «Патриотическая мультстудия «Время героев: мобильный центр медиа творчества для жителей сельской местности» информационно-правового библиотечного центра «Интеллект» Централизованной библиотечной системы Вязниковского района;– «УДИВИтельный мир науки»: активизация познавательной деятельности детей через популяризацию научно-познавательной литературы» Боголюбовской библиотеки Суздальской районной централизованной библиотечной системы;– «Стародубская княжна» Ковровского районного дома культуры;– «Товарищество серебряных волонтёров» Ковардицкого дома культуры Муромского района;– «Хоровод традиции. Наследие и наследники. Территория творчества – семья» Районного центра досуга Гороховецкого района;– «УСОЛЬская Потеха» Камешковского районного Дома культуры «13 октябрь»;– «Новая жизнь старым ремёслам» Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;– Лаборатория мультипликации «Не просто так» Культурно-досугового объединения «Родина» Судогодского района;– «Игровые столетия: новые грани истории в настольных играх» Краеведческого музея г.Покрова;– «ПРО.Полёт инженерной мысли». К 90-летию со дня рождения первого в истории Земли лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, выпускника ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского» Мемориального Дома-музея «Усадьба Н.Е.Жуковского».Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области