Добиваться справедливости пришлось прокурорам. Жительница Мурома обратилась в надзорный орган с заявлением о нарушении ее жилищных прав. Женщина в детстве осталась без родителей. Как

Добиваться справедливости пришлось прокурорам. Жительница Мурома обратилась в надзорный орган с заявлением о нарушении ее жилищных прав. Женщина в детстве осталась без родителей. Как сообщает прокуратура, после достижения 18 лет сирота должна была получить от государства благоустроенную квартиру. Впрочем, местные власти этого не сделали, установил надзорный орган. В этой связи городским прокурором направлено в суд